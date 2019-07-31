31.07.2019 | 09:51

Утром в среду, 31 июля, на улице Ленина, 15, случилось дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись автомобили Nissan и Hyundai с символикой «Яндекс.Такси».

«Доброе утро, «Яндекс». Ну, тут царапки, правда. Виноват по-любому чувак на Nissan, он резко затормозил», - с иронией заявил очевидец последствий аварии, снявший машины на камеру. На записи видно, что водитель такси въехал в заднюю часть ехавшей впереди иномарки.

По неподтвержденным данным, в ДТП никто не пострадал, автомобили получили незначительные механические повреждения.

Аварии с участием такси в Пензе не редкость. 30 июля на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова дорогу не поделили «десятка» и Ravon R4 («Яндекс.Такси»). От удара такси вынесло на тротуар. Травмы получила 63-летняя женщина, находившаяся в «десятке». Бригада скорой доставила ее в больницу.

В ночь на 30 июля на перекрестке улиц Урицкого и Суворова столкнулись «Яндекс.Такси» и «Лада-Калина». В результате ДТП такси перевернулось на крышу. Пострадала 19-летняя пассажирка «Калины».