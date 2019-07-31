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Происшествия | На улице Ленина в Пензе водитель «Яндекс.Такси» въехал в Nissan

31.07.2019|09:51
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Утром в среду, 31 июля, на улице Ленина, 15, случилось дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись автомобили Nissan и Hyundai с символикой «Яндекс.Такси».

«Доброе утро, «Яндекс». Ну, тут царапки, правда. Виноват по-любому чувак на Nissan, он резко затормозил», - с иронией заявил очевидец последствий аварии, снявший машины на камеру. На записи видно, что водитель такси въехал в заднюю часть ехавшей впереди иномарки.

По неподтвержденным данным, в ДТП никто не пострадал, автомобили получили незначительные механические повреждения.

Аварии с участием такси в Пензе не редкость. 30 июля на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова дорогу не поделили «десятка» и Ravon R4 («Яндекс.Такси»). От удара такси вынесло на тротуар. Травмы получила 63-летняя женщина, находившаяся в «десятке». Бригада скорой доставила ее в больницу.

В ночь на 30 июля на перекрестке улиц Урицкого и Суворова столкнулись «Яндекс.Такси» и «Лада-Калина». В результате ДТП такси перевернулось на крышу. Пострадала 19-летняя пассажирка «Калины».

Источник — видео www.instagram.com/aleksandr_karpeev
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Гость|31.07.2019 10:17|

Думаю, пора бы представителям ГИБДД прокомментировать количество ДТП, совершенных по вине Яндекс Такси.

Гость|31.07.2019 10:21|

Кто-нибудь ведет статистику ДТП с участием Яндекс.Такси? С начала года уже более 100 ДТП с их участием. Когда все машины свои перебьют?

Гость|31.07.2019 10:24|

Виноват однозначно водитель Яндекса. Ниссан поворачивал с крайнего левого ряда во двор, а Яндекс несся как ужаленный прямо. Вот и не успел затормозить перед следующим впереди автомобилем

Гость|31.07.2019 10:30|

Какая боль,какая боль,Яндекс такси - Маршрутчики 5:0 !За неделю!Так как водители такси,а так же маршруток,автобусов занимаются общественными перевозками людей ,там должны работать только профессионалы.Пора прекращать этот бардак и возвращать советскую систему ,классность водителей (водители в основном 1 класса,реже 2 ,и постоянный контроль перед выездом на маршрут и после ).

Гость|31.07.2019 10:37|

Гость писал(a):

Кто-нибудь ведет статистику ДТП с участием Яндекс.Такси? С начала года уже более 100 ДТП с их участием. Когда все машины свои перебьют?
Вряд ли

Гость|31.07.2019 11:06|

penzainform.ru писал(a):

«Доброе утро, «Яндекс». Ну, тут царапки, правда. Виноват по-любому чувак на Nissan, он резко затормозил», - с иронией заявил очевидец последствий аварии, снявший машины на камеру
пешеходуй дальше и поучи ПДД на досуге)))))))))) соблюдай дистанцию чудо))

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