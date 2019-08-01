01.08.2019 | 16:15

Появилось видео с места ДТП, случившегося в четверг, 1 августа, на участке трассы Саратов - Нижний Новгород в Пензенском районе.

В 8:05 на 427-м километре столкнулись «Газель» под управлением 53-летнего мужчины, ВАЗ-2107 с 50-летним водителем и Iran, за рулем которого был 21-летний юноша.

На записи запечатлены все три участника аварии. После удара «семерка» оказалась в кювете, переднюю часть «Газели» сильно повредило, а Iran развернуло так, что он встал практически поперек проезжей части.

В ДТП пострадали водитель ВАЗа и его 42-летняя пассажирка, а также молодой человек, управлявший Iran. Всех их доставили в больницу.