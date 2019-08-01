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Происшествия | Появилось видео с места столкновения «Газели», ВАЗа и Iran

01.08.2019|16:15
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Появилось видео с места ДТП, случившегося в четверг, 1 августа, на участке трассы Саратов - Нижний Новгород в Пензенском районе.

В 8:05 на 427-м километре столкнулись «Газель» под управлением 53-летнего мужчины, ВАЗ-2107 с 50-летним водителем и Iran, за рулем которого был 21-летний юноша.

На записи запечатлены все три участника аварии. После удара «семерка» оказалась в кювете, переднюю часть «Газели» сильно повредило, а Iran развернуло так, что он встал практически поперек проезжей части.

В ДТП пострадали водитель ВАЗа и его 42-летняя пассажирка, а также молодой человек, управлявший Iran. Всех их доставили в больницу.

Источник — видео kxlpenza, instagram.com
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Гость|01.08.2019 16:28|

А есть видео,где пензячка поранила рот куском стекла.друг спрашивает.

Гость|01.08.2019 17:00|

На светофоре. Ну как так то?

И что за авто "Iran"? Может Samand?

Имя: Гость
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