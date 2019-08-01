На трассе в Пензенском районе в серьезное ДТП попали три автомобиля

01.08.2019 | 11:29

В четверг, 1 августа, в массовом ДТП на участке трассы Саратов - Нижний Новгород, проходящем по Пензенскому району, пострадали три человека.

По предварительным данным, авария произошла около 8:05 на 427-м километре трассы. Столкнулись три автомобиля: «Газель», которой управлял 53-летний мужчина, ВАЗ-2107 с 50-летним водителем и Iran, за рулем которого был 21-летний юноша.

«В результате происшествия водитель «семерки» и его пассажирка, женщина 1972 года рождения, а также водитель автомобиля Iran были доставлены в медицинское учреждение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

23 июля на трассе в Пензенском районе столкнулись Chevrolet Lanos и Ford Kuga. В результате травмы получили семь человек, четырех медики госпитализировали. Накануне водитель Chevrolet был замечен в нарушении правил дорожного движения.