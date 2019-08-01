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Происшествия | На трассе в Пензенском районе в серьезное ДТП попали три автомобиля

01.08.2019|11:29
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В четверг, 1 августа, в массовом ДТП на участке трассы Саратов - Нижний Новгород, проходящем по Пензенскому району, пострадали три человека.

По предварительным данным, авария произошла около 8:05 на 427-м километре трассы. Столкнулись три автомобиля: «Газель», которой управлял 53-летний мужчина, ВАЗ-2107 с 50-летним водителем и Iran, за рулем которого был 21-летний юноша.

«В результате происшествия водитель «семерки» и его пассажирка, женщина 1972 года рождения, а также водитель автомобиля Iran были доставлены в медицинское учреждение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

23 июля на трассе в Пензенском районе столкнулись Chevrolet Lanos и Ford Kuga. В результате травмы получили семь человек, четырех медики госпитализировали. Накануне водитель Chevrolet был замечен в нарушении правил дорожного движения.

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Гость|01.08.2019 12:00|

penzainform.ru писал(a):

На трассе в Пензенском районе в серьезное ДТП попали три автомобиля
Хорошо, что вы написали, что ДТП было серьезным. А то бы мы все подумали, что оно было веселым.

Гость|01.08.2019 12:12|

Гость писал(a):

Хорошо, что вы написали, что ДТП было серьезным. А то бы мы все подумали, что оно было веселым.
до слёз

Гость|01.08.2019 12:23|

penzainform.ru писал(a):

и Iran, за рулем которого был 21-летний юноша
Iran Khodro Samand , пыжик -405 в исполнении иранцев,замучается запчасти искать.Мокрая дорога ошибок не прощает,главное соблюдать скоростной режим.

Имя: Гость
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