30.07.2019 | 09:38

Волонтеры и родственники разыскивают 73-летнего жителя села Алферьевка Пензенского района Геннадия Сергеевича Кубатина. 26 июля в 1:00 пенсионер ушел из дома и до сих пор о его местонахождении нет сведений.

«Заявление о пропаже мужчины поступило от родственников 27 июля в 14:55», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

На вид Геннадию Кубатину 70 лет, его рост 170-175 сантиметров, телосложение худощавое. У него седые короткие волосы, серые глаза. В день исчезновения на мужчине были синяя футболка, темно-синие спортивные штаны, черные калоши.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52, 112, 59-93-02, 02 или 102.