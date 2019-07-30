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Происшествия | В Пензенском районе пропал 73-летний Геннадий Кубатин

30.07.2019|09:38
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Волонтеры и родственники разыскивают 73-летнего жителя села Алферьевка Пензенского района Геннадия Сергеевича Кубатина. 26 июля в 1:00 пенсионер ушел из дома и до сих пор о его местонахождении нет сведений.

«Заявление о пропаже мужчины поступило от родственников 27 июля в 14:55», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

На вид Геннадию Кубатину 70 лет, его рост 170-175 сантиметров, телосложение худощавое. У него седые короткие волосы, серые глаза. В день исчезновения на мужчине были синяя футболка, темно-синие спортивные штаны, черные калоши.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52, 112, 59-93-02, 02 или 102.

Источник — фото vk.com/la_penza
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