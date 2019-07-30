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Происшествия | На путепроводе 8 Марта столкнулись Renault Kaptur и мотоцикл

30.07.2019|13:22
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Во вторник, 30 июля, на путепроводе, ведущем от улицы 8 Марта к Карпинского, водитель двухколесного транспорта попал в ДТП.

Около полудня там столкнулись автомобиль Renault Kaptur и мотоцикл. После удара последний опрокинулся. Иномарка остановилась в нескольких десятках метрах.

О состоянии мотоциклиста пока ничего не известно. На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД.

25 июля на улице Аустрина «Лада» сбила мотоциклиста. Очевидцы запечатлели лежавшего на обочине мужчину: судя по всему, он был травмирован, но жив. На проезжей части стояло отечественное авто, получившее значительные механические повреждения.

Источник — видео Алексея Чибисова, vk.com/penza_live, фото Марии Цириной, vk.com/penza_live
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Гость|30.07.2019 13:39|

Эти бешеные хрусты достали всех своим треском. Как вообще можно на этих ушатанных старых байках по нашим убитым дорогам и ямам гонять? Постоянно с них падают и врезаются самоубийцы...

Гость|30.07.2019 13:43|

Ещё одним самоликвидатором стало меньше.

Гость|30.07.2019 13:43|

Хрусты летели и летели, а мы давно уже вспотели, мы танцевали нежный танец Карамболь. Опа...

Гость|30.07.2019 13:44|

или накати стакашку - полегчает. и не сри больше в коменты, а то как бабка приподъезная

Имя: Гость
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