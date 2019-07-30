30.07.2019 | 13:22

Во вторник, 30 июля, на путепроводе, ведущем от улицы 8 Марта к Карпинского, водитель двухколесного транспорта попал в ДТП.

Около полудня там столкнулись автомобиль Renault Kaptur и мотоцикл. После удара последний опрокинулся. Иномарка остановилась в нескольких десятках метрах.

О состоянии мотоциклиста пока ничего не известно. На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД.

25 июля на улице Аустрина «Лада» сбила мотоциклиста. Очевидцы запечатлели лежавшего на обочине мужчину: судя по всему, он был травмирован, но жив. На проезжей части стояло отечественное авто, получившее значительные механические повреждения.