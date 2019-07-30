Во вторник, 30 июля, на путепроводе, ведущем от улицы 8 Марта к Карпинского, водитель двухколесного транспорта попал в ДТП.
Около полудня там столкнулись автомобиль Renault Kaptur и мотоцикл. После удара последний опрокинулся. Иномарка остановилась в нескольких десятках метрах.
О состоянии мотоциклиста пока ничего не известно. На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД.
25 июля на улице Аустрина «Лада» сбила мотоциклиста. Очевидцы запечатлели лежавшего на обочине мужчину: судя по всему, он был травмирован, но жив. На проезжей части стояло отечественное авто, получившее значительные механические повреждения.
Эти бешеные хрусты достали всех своим треском. Как вообще можно на этих ушатанных старых байках по нашим убитым дорогам и ямам гонять? Постоянно с них падают и врезаются самоубийцы...