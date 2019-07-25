25.07.2019 | 18:29

В четверг, 25 июля, в микрорайоне Север в Пензе случилось ДТП с участием мотоцикла. Видео и фото с места инцидента появились в социальных сетях.

«За «Домино» на Аустрина сбили мотоциклиста», - написал очевидец последствий аварии.

На кадрах запечатлен лежащий на обочине мужчина: судя по всему, он травмирован, но жив. На проезжей части стоит «Лада», машина получила значительные механические повреждения.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, ДТП случилось в 17:25. Напротив дома № 141 столкнулись Lada XRAY под управлением 44-летнего мужчины и мотоцикл Honda с 22-летним водителем.

«В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу», - уточнили в отделении пропаганды.