В четверг, 25 июля, в микрорайоне Север в Пензе случилось ДТП с участием мотоцикла. Видео и фото с места инцидента появились в социальных сетях.
«За «Домино» на Аустрина сбили мотоциклиста», - написал очевидец последствий аварии.
На кадрах запечатлен лежащий на обочине мужчина: судя по всему, он травмирован, но жив. На проезжей части стоит «Лада», машина получила значительные механические повреждения.
Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, ДТП случилось в 17:25. Напротив дома № 141 столкнулись Lada XRAY под управлением 44-летнего мужчины и мотоцикл Honda с 22-летним водителем.
«В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу», - уточнили в отделении пропаганды.
Ещё один наказан.Хрустим дальше.