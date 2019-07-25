Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|25 июл 2019|19:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |
  71.18  |  $  63.81
 

Происшествия | В Пензе на улице Аустрина «Лада» сбила мотоциклиста

25.07.2019|18:29
Печать

В четверг, 25 июля, в микрорайоне Север в Пензе случилось ДТП с участием мотоцикла. Видео и фото с места инцидента появились в социальных сетях.

«За «Домино» на Аустрина сбили мотоциклиста», - написал очевидец последствий аварии.

На кадрах запечатлен лежащий на обочине мужчина: судя по всему, он травмирован, но жив. На проезжей части стоит «Лада», машина получила значительные механические повреждения.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, ДТП случилось в 17:25. Напротив дома № 141 столкнулись Lada XRAY под управлением 44-летнего мужчины и мотоцикл Honda с 22-летним водителем.

«В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу», - уточнили в отделении пропаганды.

Источник — фото Марии Цириной, vk.com/penza_live, видео penza_info58, www.instagram.com
0
0
0
0
 
Гость|25.07.2019 18:43|

Ещё один наказан.Хрустим дальше.

Гость|25.07.2019 19:15|

Сбила и правильно сделала.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!