30.07.2019 | 13:19

Во вторник, 30 июля, на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова в Пензе случилось очередное ДТП с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».

Сообщение об аварии появилось в социальной сети «ВКонтакте». На снимках запечатлены стоящие бок о бок «десятка» и Datsun on-DO, оказавшийся после столкновения на тротуаре. Рядом остановилась машина реанимации.

«Страйк», «Кто-то хотел проскочить, скорее всего десятка», - прокомментировали фото пользователи.

Пока официальной информации о том, кто пострадал в ДТП, нет.

В ночь на 30 июля на перекрестке улиц Урицкого и Суворова столкнулись «Яндекс.Такси» и «Лада-Калина». В результате ДТП такси перевернулось на крышу. 19-летняя пассажирка «Калины» получила травмы.