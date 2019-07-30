30.07.2019 | 09:36

В ночь на вторник, 30 июля, на пересечении улиц Урицкого и Суворова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля службы такси.

«2-3 часа утра. «Яндекс» на крыше», - написал очевидец последствий аварии Антон Никулин, снявший перевернутую машину на камеру.

Транспортное средство получило серьезные механические повреждения. Информации о том, был ли второй участник ДТП и пострадали ли в аварии люди, пока нет.

«Я, конечно, не люблю все вот эти высказывания по типу «опять «Яндекс.Такси». Пацаны, но это перебор», - заявил автор записи.

21 июля на том же перекрестке водитель «Яндекс.Такси» столкнулся с иномаркой. После удара машины встали параллельно друг другу, плотно прижавшись. У такси оказалась разбита передняя часть справа, у второго участника ДТП смяло капот.

Видео Антона Никулина, vk.com/sova_penza.