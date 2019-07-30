Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|30 июл 2019|10:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
  72.00  |  $  63.54
 

Глас народа | Пензенца шокировал лежащий на крыше автомобиль «Яндекс.Такси»

30.07.2019|09:36
Печать

В ночь на вторник, 30 июля, на пересечении улиц Урицкого и Суворова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля службы такси.

«2-3 часа утра. «Яндекс» на крыше», - написал очевидец последствий аварии Антон Никулин, снявший перевернутую машину на камеру.

Транспортное средство получило серьезные механические повреждения. Информации о том, был ли второй участник ДТП и пострадали ли в аварии люди, пока нет.

«Я, конечно, не люблю все вот эти высказывания по типу «опять «Яндекс.Такси». Пацаны, но это перебор», - заявил автор записи.

21 июля на том же перекрестке водитель «Яндекс.Такси» столкнулся с иномаркой. После удара машины встали параллельно друг другу, плотно прижавшись. У такси оказалась разбита передняя часть справа, у второго участника ДТП смяло капот.

Видео Антона Никулина, vk.com/sova_penza.

0
0
0
0
 
Гость|30.07.2019 09:54|

Автор в сплошной шоке или не очень?

Гость|30.07.2019 09:59|

Яндекс на этом перекрестке не первый раз уже переворачивается.

Гость|30.07.2019 10:06|

Хозяевам насрать на пассажиров, которых эти обдолбыши возят

Гость|30.07.2019 10:09|

Яндекс на крыше, яндекс на крыше, мир на земле...

Гость|30.07.2019 10:33|

Пока кого нибудь "не того" не покалечат или убьют,реакции властей не будет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!