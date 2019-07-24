Пензенское информационное агентство|18+|Среда|24 июл 2019|16:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
  70.52  |  $  63.22
 

Происшествия | На территории детского сада на улице Рахманинова развелись осы

24.07.2019|15:38
Печать

Вечером в среду, 23 июля, в Пензенский пожарно-спасательный центр обратилась заведующая детским садом № 129 на улице Рахманинова. Женщину встревожили осы, в большом количестве появившиеся на территории учреждения.

Прибывшие на место спасатели осмотрели участки для прогулок и обнаружили, что в одной из беседок под полом насекомые устроили гнездо.

«Сотрудники вскрыли часть пола и извлекли гнездо для утилизации», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

Никого из воспитанников и работников детского сада осы покусать не успели.

Ранее в июле на территории детского сада № 17 в Заречном агрессивно настроенные вороны нападали на детей и воспитателей. Пернатые таким образом защищали выпавших из гнезда птенцов.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!