24.07.2019 | 15:38

Вечером в среду, 23 июля, в Пензенский пожарно-спасательный центр обратилась заведующая детским садом № 129 на улице Рахманинова. Женщину встревожили осы, в большом количестве появившиеся на территории учреждения.

Прибывшие на место спасатели осмотрели участки для прогулок и обнаружили, что в одной из беседок под полом насекомые устроили гнездо.

«Сотрудники вскрыли часть пола и извлекли гнездо для утилизации», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

Никого из воспитанников и работников детского сада осы покусать не успели.

Ранее в июле на территории детского сада № 17 в Заречном агрессивно настроенные вороны нападали на детей и воспитателей. Пернатые таким образом защищали выпавших из гнезда птенцов.