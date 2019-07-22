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Происшествия | На пересечении ул. Свердлова и Богданова Citroen протаранил ВАЗ

22.07.2019|17:20
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Неопытность, несоблюдение скоростного режима или простая человеческая невнимательность - любой из этих факторов мог стать причиной автомобильной аварии, которая произошла на пересечении улиц Свердлова и Богданова.

Участниками ДТП стали две легковушки. Citroen двигался по Богданова в направлении перекрестка с Лермонтова, а ВАЗ-2115 ехал вверх по Свердлова со стороны Калинина. В итоге водитель белого «француза» не уступил дорогу и на большой скорости буквально протаранил серебристую «Ладу».

В иномарке сработали все подушки безопасности. Серьезно повреждена передняя часть кузова. Что же касается представителя отечественного автопрома, по мнению специалистов, то, что осталось от седана, восстановлению не подлежит.

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Гость|22.07.2019 18:39|

Свердлова до Куйбышева везде главная. Прежде чем писать хоть бы на собственные фото посмотрели.

Гость|22.07.2019 19:07|

Автор поста хоть немного бы разобрался в ситуации, прежде чем комментировать! Уволить!

Гость|22.07.2019 19:58|

Больше заходить на этот сайт не буду,по фото видно кто виноват, совсем за дебилов держат

Гость|22.07.2019 20:02|

Лютов, я думал, умный.

Гость|22.07.2019 20:09|

Чей фаллоимитатор лежит под Ситроеном?

Гость|22.07.2019 20:35|

Думаешь водитель яндекс-такси его подкинул?

Гость|22.07.2019 21:15|

Как можно такой бред написать,опубликовать да ещё и откоментировать?

Гость|22.07.2019 22:22|

Аффтор,у тебя в Ситро родственник был ?

Гость|23.07.2019 00:11|

15 боком что ли таранила, дебил?!!

Гость|23.07.2019 08:27|

На последнем фото знак уступи дорогу. Кто с этой дороги выезжал? Стоит француз, и если его не развернуло, то почему ВАЗ должен был пропустить?

Гость|23.07.2019 09:10|

У меня вопрос. Какая тварь спилила липы на Богданова? и зачем?

Гость|23.07.2019 09:41|

15 по встречке пёр? Как он смог левым боком так въехать в Ситро, который чуть высунулся?

Гость|23.07.2019 09:49|

Гость писал(a):

Свердлова до Куйбышева везде главная. Прежде чем писать хоть бы на собственные фото посмотрели.
Гость писал(a):
Автор поста хоть немного бы разобрался в ситуации, прежде чем комментировать! Уволить!
Гость писал(a):
по фото видно кто виноват, совсем за дебилов держат

Вот тебе дурачку. Вопрос. ГДЕ сказано что виновен? Где сказано что ОБЯЗАН был уступить.

Я в статье прочёл что НЕ УСТУПИЛ. Но никто не говорит что это нарушение. Просто не уступил, и не собирался, имел преимущество потому что.

Понятно тебе, дураку?

Имя: Гость
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