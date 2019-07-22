22.07.2019 | 17:20

Неопытность, несоблюдение скоростного режима или простая человеческая невнимательность - любой из этих факторов мог стать причиной автомобильной аварии, которая произошла на пересечении улиц Свердлова и Богданова.

Участниками ДТП стали две легковушки. Citroen двигался по Богданова в направлении перекрестка с Лермонтова, а ВАЗ-2115 ехал вверх по Свердлова со стороны Калинина. В итоге водитель белого «француза» не уступил дорогу и на большой скорости буквально протаранил серебристую «Ладу».

В иномарке сработали все подушки безопасности. Серьезно повреждена передняя часть кузова. Что же касается представителя отечественного автопрома, по мнению специалистов, то, что осталось от седана, восстановлению не подлежит.