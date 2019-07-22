22.07.2019 | 14:16

Проводится доследственная проверка по факту смерти 23-летней жительницы Кузнецка.

По данным следствия, днем 21 июля молодая женщина с 4-летней дочерью и знакомым отдыхала на пруду в селе Сосновка Кузнецкого района. Мать с ребенком решила поплавать на надувном матрасе.

Вскоре женщина, также отдыхавшая на берегу, увидела, что девочка одна находится в воде. Она подплыла к ребенку и помогла добраться до берега.

Поскольку матери девочки нигде не было, о ЧП сообщили в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра, которые вытащили из водоема тело кузнечанки.

При первоначальном осмотре каких-либо повреждений на теле погибшей не обнаружено. По предварительным данным, ее смерть наступила от механической асфиксии при утоплении.

«Устанавливаются все обстоятельства смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.