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Происшествия | Молодая кузнечанка погибла, плавая с дочкой на матрасе

22.07.2019|14:16
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Проводится доследственная проверка по факту смерти 23-летней жительницы Кузнецка.

По данным следствия, днем 21 июля молодая женщина с 4-летней дочерью и знакомым отдыхала на пруду в селе Сосновка Кузнецкого района. Мать с ребенком решила поплавать на надувном матрасе.

Вскоре женщина, также отдыхавшая на берегу, увидела, что девочка одна находится в воде. Она подплыла к ребенку и помогла добраться до берега.

Поскольку матери девочки нигде не было, о ЧП сообщили в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра, которые вытащили из водоема тело кузнечанки.

При первоначальном осмотре каких-либо повреждений на теле погибшей не обнаружено. По предварительным данным, ее смерть наступила от механической асфиксии при утоплении.

«Устанавливаются все обстоятельства смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|22.07.2019 15:02|

Она фотограф была?

Гость|22.07.2019 15:17|

фот так яжмамка!

Гость|22.07.2019 15:27|

Купаться-то холодно... Куда ж её понесло с ребёнком на матрасе?

Гость|22.07.2019 15:58|

это еще один трагическое доказательство того, что молодые мамы очень легко относятся к обеспечению безопасности своих детей. Надувной матрас и поплыла на глубину.Это дикость какая-то.

Гость|22.07.2019 16:00|

Так ребенок-то жив, а мама нет!

Странно как-то всё это!

Гость|22.07.2019 16:02|

Гость писал(a):

это еще один трагическое доказательство того, что молодые мамы очень легко относятся к обеспечению безопасности своих детей. Надувной матрас и поплыла на глубину.Это дикость какая-то.
Обычная ситуация. Буртаски думают, что все им должен кто-то за них...

Гость|22.07.2019 16:11|

Сначала надо научиться плавать, а потом с ребенком на матрас громоздиться.Ненормальная мамаша.

Имя: Гость
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