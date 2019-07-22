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Происшествия | В Кузнецком районе утонула молодая женщина, ее 3-летнего ребенка спасли

22.07.2019|09:32
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В воскресенье, 21 июля, в Кузнецком районе произошла трагедия: утонула молодая женщина. Ее маленькую дочку удалось спасти.

Сообщение об этом появилось в социальной сети «ВКонтакте». «Да, женщина утонула. В зону отдыха приехали скорая и полиция, спустя какое-то время подъехала машина МЧС - около пяти вечера вытащили тело со стороны беседок на воде... Это ужасно - кто-то купался и отдыхал с одной стороны пруда, а с другой - доставали тело», - написала одна из очевидиц произошедшего.

Также свидетели сообщили, что мама с дочкой плавали на матрасе.

Гибель 24-летней женщины подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

«В селе Сосновка Кузнецкого района утонула женщина 1995 года рождения. Девочку 2016 года рождения спасли отдыхающие. В администрации сообщили, что неоднократно проводили профилактические беседы с отдыхающими на пляже, в том числе с этой молодой женщиной, которая часто приходила на водоем», - рассказали в ведомстве.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|22.07.2019 13:30|

Балаболы,беседы они проводили!За вход на пляж деньги берут,за беседки берут,за дома берут,а за безопасностью на воде не следят!Поставили табличку "купание запрещено" и всё на этом

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