22.07.2019 | 09:32

В воскресенье, 21 июля, в Кузнецком районе произошла трагедия: утонула молодая женщина. Ее маленькую дочку удалось спасти.

Сообщение об этом появилось в социальной сети «ВКонтакте». «Да, женщина утонула. В зону отдыха приехали скорая и полиция, спустя какое-то время подъехала машина МЧС - около пяти вечера вытащили тело со стороны беседок на воде... Это ужасно - кто-то купался и отдыхал с одной стороны пруда, а с другой - доставали тело», - написала одна из очевидиц произошедшего.

Также свидетели сообщили, что мама с дочкой плавали на матрасе.

Гибель 24-летней женщины подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

«В селе Сосновка Кузнецкого района утонула женщина 1995 года рождения. Девочку 2016 года рождения спасли отдыхающие. В администрации сообщили, что неоднократно проводили профилактические беседы с отдыхающими на пляже, в том числе с этой молодой женщиной, которая часто приходила на водоем», - рассказали в ведомстве.