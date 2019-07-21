Утром в воскресенье, 21 июля, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин.
По сообщению очевидцев последствий аварии, все произошло у «Самолета» около 7:55. Столкнулись автомобили «Нива» и «Лада-Приора».
Судя по кадрам с места ДТП, после удара машины разбросало по дороге, так что они оказались в нескольких десятках метров друг от друга.
«Предположительно, женщина на «Ниве» не пропустила «Приору», - написал один из пользователей в соцсети «ВКонтакте».
На место аварии прибыли медики. Судя по тому, что скорая остановилась рядом с «Приорой», помощь потребовалась водителю либо пассажирам именно этой машины.
недавно нарыл одно средство которое реально изменило мою жизнь, теперь у меня жена и любовница и обе довольны мною в постели, я стал чувствовать себя уверено и не париться из за секса. Эти капли реально секрет мужского величия, вот здесь вычитал ----
http://gg.gg/loverz