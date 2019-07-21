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Происшествия | У «Самолета» на пр. Победы машины разбросало по дороге после ДТП

21.07.2019|10:21
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Утром в воскресенье, 21 июля, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин.

По сообщению очевидцев последствий аварии, все произошло у «Самолета» около 7:55. Столкнулись автомобили «Нива» и «Лада-Приора».

Судя по кадрам с места ДТП, после удара машины разбросало по дороге, так что они оказались в нескольких десятках метров друг от друга.

«Предположительно, женщина на «Ниве» не пропустила «Приору», - написал один из пользователей в соцсети «ВКонтакте».

На место аварии прибыли медики. Судя по тому, что скорая остановилась рядом с «Приорой», помощь потребовалась водителю либо пассажирам именно этой машины.

Источник — фото и видео Димы Девяткина, vk.com/sova_penza
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Гость|21.07.2019 11:35|

недавно нарыл одно средство которое реально изменило мою жизнь, теперь у меня жена и любовница и обе довольны мною в постели, я стал чувствовать себя уверено и не париться из за секса. Эти капли реально секрет мужского величия, вот здесь вычитал ---- http://gg.gg/loverz

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