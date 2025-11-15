В стране и мире

В России предложили покупать квартиры по метру

Общественно-политическое движение «Иван Чай» предложило Минстрою разрешить россиянам покупать квартиры по частям. Об этом сообщает «Москвич mag».

Предложение уже направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Председатель организации Элина Жгутова отметила, что новый подход поможет семьям не тревожиться, что деньги обесценятся быстрее, чем они успеют накопить на первоначальный взнос.

Россияне смогут покупать жилье метр за метром, оформляя часть недвижимости в виде акции или ваучера. Таким образом им не придется «покупать вторую квартиру банку» из-за высоких процентных ставок ипотеки.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко обратил внимание на рост количества покупок жилья в ипотеку. Он объяснил это страхом россиян перед очередным повышением цен на недвижимость, а также перед ужесточением кредитной политики.

Источник — lenta.ru
