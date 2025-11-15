В России предложили покупать квартиры по метру

Общественно-политическое движение «Иван Чай» предложило Минстрою разрешить россиянам покупать квартиры по частям. Об этом сообщает «Москвич mag».
Предложение уже направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину.
Председатель организации Элина Жгутова отметила, что новый подход поможет семьям не тревожиться, что деньги обесценятся быстрее, чем они успеют накопить на первоначальный взнос.
Россияне смогут покупать жилье метр за метром, оформляя часть недвижимости в виде акции или ваучера. Таким образом им не придется «покупать вторую квартиру банку» из-за высоких процентных ставок ипотеки.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко обратил внимание на рост количества покупок жилья в ипотеку. Он объяснил это страхом россиян перед очередным повышением цен на недвижимость, а также перед ужесточением кредитной политики.
Последние новости
- Россиянам назвали самые подходящие оттенки в одежде для встречи Нового года
- Мужчина попытался проглотить гигантский бургер и повредил мозг
- Россиян предупредили о волне сокращений с начала года
- Госдума захотела запретить продавать детям имитирующие алкоголь напитки
- Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления
- Потери россиян из-за шринкфляции и уловок продавцов оценили
- В России начали закрывать магазины одежды и обуви
- Раскрыты неожиданные опасности для россиян из-за ограничения работы сим-карт
- Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер
- Россиянин переварил собственный орган и потерял способность ходить из-за одного напитка
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!