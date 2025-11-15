Россиянам назвали самые подходящие оттенки в одежде для встречи Нового года

Стилист Александр Рогов назвал россиянам самые подходящие оттенки в одежде для встречи Нового года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
Модный эксперт исследовал представленные брендами капсулы и определил, что красный и бордовый цвета стали популярными.
«Мы на полной скорости несемся к новогодним праздникам, а это значит, что уже пришло время присматривать себе наряды для главной ночи года! И как сегодня во время шопинга стало понятно, многие бренды уже представили новогодние капсулы. И если вы верите советам астрологов, то самым подходящим цветом праздничного наряда станут все оттенки красного и бордо», - написал он.
Ранее в ноябре стилисты рассказали, в чем пойти на новогодний корпоратив.
Гала Гладкова заявила, что на первый план в вечерних платьях выходят мягкое сияние тканей, изысканные фактуры и благородные силуэты.
Последние новости
- В России предложили покупать квартиры по метру
- Мужчина попытался проглотить гигантский бургер и повредил мозг
- Россиян предупредили о волне сокращений с начала года
- Госдума захотела запретить продавать детям имитирующие алкоголь напитки
- Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления
- Потери россиян из-за шринкфляции и уловок продавцов оценили
- В России начали закрывать магазины одежды и обуви
- Раскрыты неожиданные опасности для россиян из-за ограничения работы сим-карт
- Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер
- Россиянин переварил собственный орган и потерял способность ходить из-за одного напитка
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!