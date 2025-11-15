В стране и мире

Россиянам назвали самые подходящие оттенки в одежде для встречи Нового года

Стилист Александр Рогов назвал россиянам самые подходящие оттенки в одежде для встречи Нового года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Модный эксперт исследовал представленные брендами капсулы и определил, что красный и бордовый цвета стали популярными.

«Мы на полной скорости несемся к новогодним праздникам, а это значит, что уже пришло время присматривать себе наряды для главной ночи года! И как сегодня во время шопинга стало понятно, многие бренды уже представили новогодние капсулы. И если вы верите советам астрологов, то самым подходящим цветом праздничного наряда станут все оттенки красного и бордо», - написал он.

Ранее в ноябре стилисты рассказали, в чем пойти на новогодний корпоратив.

Гала Гладкова заявила, что на первый план в вечерних платьях выходят мягкое сияние тканей, изысканные фактуры и благородные силуэты.

Источник — lenta.ru
