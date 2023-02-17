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В стране и мире

Социологи: ЕР заметно укрепила позиции перед осенними выборами

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Политологи прогнозируют, что партия выиграет все кампании, в которых будет участвовать. Главным остается вопрос, кто станет вторым после «Единой России».

Готовность к началу избирательной кампании 2023 года обсудили эксперты и представители политических партий на круглом столе, который провел Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), сообщает ER.ru.

Как отметил замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, фундаментальная задача партии - формировать фракции политического большинства в каждом представительном органе, где будут проходить выборы.

«Мы - партия общей судьбы. И мы со своей страной проходим испытания год за годом, шаг за шагом. У нас есть золотой стандарт: заканчивается кампания и на следующий день начинается подготовка к кампании следующего периода. Каждая - это кампания с чистого листа. Каждый мандат - это абсолютная ценность для нашей партии. Для нас очень важно, чтобы мы динамично развивали страну и формировали образ будущего, который будет соответствовать ожиданиям наших избирателей», - подчеркнул он.

Сергей Перминов напомнил также, что для отбора кандидатов на осенние выборы «Единая Россия» традиционно проведет предварительное голосование. Оно пройдет в конце мая, в том числе в новых регионах.

Как сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, уровень поддержки «Единой России» за год вырос более чем на 10% - до 50-51%. Деятельность партии одобряют представители всех возрастных групп.

«Респонденты предпенсионного возраста: год назад 28% декларировали голосование, сейчас - 38%. Такая же динамика зафиксирована и по молодежной группе «25 лет - 34 года» - плюс 10%. Не так давно мы спрашивали про одобрение деятельности «Единой России» и зафиксировали положительную динамику. Если год назад порядка 40% заявляли об одобрении деятельности, то сейчас - порядка 50-51%», - рассказал он.

На высоких позициях партии сказывается несколько факторов, отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Во-первых, безусловно, это рейтинг Путина. Во-вторых, общая поддержка специальной военной операции. Потому что кто больше всего участвует в поддержке наших военных, которые сейчас защищают нашу страну в зоне СВО, сами воюют - «Единая Россия». В-третьих, уровень социальной поддержки, которая оказывается как для семей мобилизованных, военнослужащих, так и в целом по стране в связи с непростыми ситуациями из-за санкций. И последнее - конечно, активность губернаторов, большинство из которых либо напрямую связаны с «Единой Россией», либо возглавляют отделения партии в своих регионах. Их активность, открытость работает на пользу «Единой России», - пояснил он.

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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