В Киеве готовятся к ядерному удару

14.12.2022 | 16:20

Киевляне начинают готовиться к ядерному удару. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

По данным издания, жители Киева в массовом порядке обустраивают подвалы жилых домов, оборудуют портативные электрогенераторы, запасают топливо и провиант в преддверии ядерной войны, которую якобы может начать Россия. Также сообщается, что правительство Украины опубликовало рекомендации по выживанию в случае нанесения ядерного удара.

Газета отмечает, что паника среди киевлян подогревается заявлениями российской стороны о том, что Москва готова использовать «все необходимые средства для защиты своего народа». Как подчеркивает автор материала, киевляне все чаще интерпретируют эти сообщения как угрозу применения ядерного оружия.

Как ранее подчеркнул российский лидер Владимир Путин, РФ «использует все средства для защиты территориальной целостности и своего народа». Однако, по его словам, Россия не собирается «размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру».

The Washington Post также указывает, что в Пентагоне не видят доказательств потенциального использования ядерного оружия в украинском конфликте.

«Мы не видим признаков того, что Россия предпринимает шаги, которые бы указывали на то, что они на самом деле готовятся в том или ином виде задействовать свой ядерный арсенал», — заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, выступая в вашингтонском экспертном центре CSIS.