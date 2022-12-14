Сетевое издание|18+|Среда|14 дек 2022|17:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В Киеве готовятся к ядерному удару

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Киевляне начинают готовиться к ядерному удару. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

По данным издания, жители Киева в массовом порядке обустраивают подвалы жилых домов, оборудуют портативные электрогенераторы, запасают топливо и провиант в преддверии ядерной войны, которую якобы может начать Россия. Также сообщается, что правительство Украины опубликовало рекомендации по выживанию в случае нанесения ядерного удара.

Газета отмечает, что паника среди киевлян подогревается заявлениями российской стороны о том, что Москва готова использовать «все необходимые средства для защиты своего народа». Как подчеркивает автор материала, киевляне все чаще интерпретируют эти сообщения как угрозу применения ядерного оружия.

Как ранее подчеркнул российский лидер Владимир Путин, РФ «использует все средства для защиты территориальной целостности и своего народа». Однако, по его словам, Россия не собирается «размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру».

The Washington Post также указывает, что в Пентагоне не видят доказательств потенциального использования ядерного оружия в украинском конфликте.

«Мы не видим признаков того, что Россия предпринимает шаги, которые бы указывали на то, что они на самом деле готовятся в том или ином виде задействовать свой ядерный арсенал», — заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, выступая в вашингтонском экспертном центре CSIS.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте