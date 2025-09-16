Спящему в поезде россиянину воткнули в спину нож

16.09.2025 | 13:11

В Бурятии перед судом предстанет 49-летний житель Алтайского края, который напал с ножом на попутчика в поезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, в феврале он ехал в поезде сообщением Кисловодск - Тында и на территории Бурятии, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватился за нож. Им фигурант ударил спящего пассажира в спину.

Потерпевшего удалось спасти, а напавшего задержали. Он находится под стражей. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления у мужчины было временное психическое расстройство.

