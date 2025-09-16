В России объяснили причину готовящегося запрета на брак между некоторыми гражданами

В стране и мире

Браки между двоюродными братьями и сестрами опасны и ведут к вырождению. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко, чьи слова приводит Life.ru.

«Кровосмешение считается запрещенным и абсолютно нежелательным по медицинским, социальным и этическим причинам. Оно негативно сказывается на генофонде и здоровье населения в целом», - пояснил он.

В связи с этим, продолжил Онищенко, в большинстве обществ и государств есть строгие запреты на подобного рода союзы.

Он также напомнил, что еще до появления современных государственных институтов подобные браки были запрещены как по медицинским, так и по этическим причинам.

15 сентября стало известно, что депутат Госдумы Виталий Милонов захотел запретить в России браки между двоюродными братьями и сестрами. По его словам, союзы между родственниками являются опасным явлением, которое может привести к различным заболеваниям и мутациям у детей.

Источник — lenta.ru
