Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за неправильно выброшенный мусор

За выброшенный мимо урны мусор россиянам грозит штраф или даже уголовная ответственность. О наказании за неправильно выброшенные отходы предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru.

«Если же в течение года человек снова будет пойман на аналогичном поступке, то могут применить вторую часть статьи 8.2 КоАП. Сумма штрафа в таком случае может вырасти и, вероятно, составит уже от 3 тысяч до 5 тысяч рублей», - уточнил эксперт.

Однако в таких ситуациях могут быть и более серьезные последствия.

Так, если выброшенный мимо мусор навредил здоровью людей или состоянию окружающей среды, то размер взыскания с нарушителя увеличится до 5-7 тысяч рублей. А если возникла несанкционированная свалка, возможна уголовная ответственность. В этом случае человека оштрафуют на 200 тысяч рублей и могут лишить свободы на срок до 2 лет, пояснил Бондарь.

Ранее россиян предупредили о штрафах за цветы на балконе. Наружная сторона балконных перил и фасад здания считаются общим имуществом дома, поэтому крепить там ящики без согласия собственников и управляющей компании (УК) запрещено, пояснили эксперты.

Источник — lenta.ru
