В стране и мире

Тело олимпийской чемпионки останется в горах Пакистана. Знаменитую биатлонистку раздавил огромный камень

Спасатели решили не эвакуировать тело двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, которая погибла в июле в горах Пакистана.

Ранее сообщалось, что спасательная группа попытается добраться до спортсменки. Местный горный гид Калим Шани, проводящий туры в горном массиве Каракорум, говорил, что группа экспертов изучала возможность эвакуации тела бывшей биатлонистки.

Однако от идеи восхождения позже отказались. Источник заявил, что на прошлой неделе команда спасателей смогла пересмотреть ситуацию на пике Лайла, в результате тело Дальмайер не будет эвакуировано. Причина такого решения не называется.

Дальмайер попала под камнепад

28 июля спортсменка вместе с напарницей совершала восхождение на пик Лайла и попала под камнепад в горах Каракорум. Это произошло на высоте около 5,7 тысячи метров. Экс-биатлонистка получила серьезные травмы и скончалась. Ей был 31 год.

Напарница вызвала экстренные службы, но спасательный вертолет смог добраться до труднодоступного района лишь утром 29 июля. Также была угроза нового камнепада. О смерти девушки стало известно 30 июля.

Рассекречено завещание погибшей в горах двукратной олимпийской чемпионки по биатлону

В Германии ранее рассказали, что Лаурой Дальмайер, осознающей риски, было оформлено завещание. Согласно ему, спортсменка в случае ее гибели в горах просила людей не рисковать жизнями и не пытаться эвакуировать ее тело. По данным источника, это было выраженное и записанное желание девушки. Отмечается, что это также было в интересах ее родственников.

Дальмайер является двукратной чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в спринте и гонке преследования, семикратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира — 2016/17. Карьеру она завершила в 2019-м. Экс-биатлонистка была сертифицированным горным и горнолыжным гидом, активным членом горноспасательной службы.

Источник фото - pxhere.com.

Источник — lenta.ru
