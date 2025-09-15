Сетевое издание|18+|Понедельник|15 сен 2025|23:05
Россиян научили правильно просить деньги

Работникам, которые собираются просить о повышении зарплаты, стоит подготовиться к разговору с начальством. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт консалтинговой компании «РР Консалт» Анастасия Чернова.

«Прежде чем говорить с руководителем о повышении, важно честно ответить себе на вопрос: готовы ли вы ко всем последствиям такого решения», — предупредила эксперт.

Она уточнила, что не все задумываются о том, что увеличение зарплаты влечет за собой и страх, что вырастет ответственность и увеличится рабочая нагрузка. Не менее важно подготовить аргументы. Недостаточно сказать, что у вас стало больше задач. Нужно продемонстрировать, как ваша работа повлияла на результаты компании, показать конкретные достижения и цифры.

Официальная статистика говорит о том, что почти половине граждан хватает денег на жизнь. Недавние результаты опроса ВЦИОМ показали, что 49 процентов граждан оценивают свое финансовое положение как приемлемое.

Почти каждому пятому (18 процентам) россиянину «вполне хватает» денег на удовлетворение повседневных потребностей. Еще 31 процент респондентов отметили, что средств на жизнь им «скорее хватает».

Источник — lenta.ru
