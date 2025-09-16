В стране и мире

Пять стран ЕС отказались ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Что об этом известно?

Сразу пять стран — членов Европейского союза (ЕС) выступили против ограничения выдачи шенгенских виз россиянам. По данным портала Pronews, на защиту российских туристов встали Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия.

«[Греция] отказалась вводить ограничения на получение виз для граждан России, поскольку это имело бы катастрофические последствия для туризма», - из материала Pronews.

В статье отмечается, что Греция впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) заблокировала неблагоприятное для РФ решение Евросоюза. Как пишут авторы материала, жители РФ по-прежнему активно приезжают в страну, в особенности на Ионические острова. А лишение их этой возможности негативно скажется на туризме в регионах.

Туристические страны боятся потерять прибыль

По данным Pronews, в Греции российские туристы в среднем тратят 1300 евро в день, тогда как среднестатистический турист — 567. Кроме того, в стране переживают об уничтожении русской общины, участникам которой перестанут выдавать долгосрочные визы.

Также авторы статьи отмечают, что РФ применила бы аналогичные меры в отношении греков, что, в свою очередь, приведет к еще большему резкому падению экспорта.

Примечательно, что Кипр, где живут десятки тысяч человек с паспортом РФ, не стал наряду с Грецией и Францией накладывать вето на данное предложение

Поводом для ужесточения визовой политики назван рекордный приток россиян в ЕС

О возможном вводе визовых ограничений накануне писало издание Euractiv. Такие меры прорабатывались при составлении 19-го пакета антироссийских санкций.

Однако в материале отмечалось, что, в то время как Польша, страны Балтии и Финляндия фактически прекратили выдачу виз гражданам РФ, такие страны как Италия, Испания и Греция продолжают принимать российских туристов.

После начала СВО выдавать россиянам туристические визы отказались Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония и другие страны ЕС. Продолжают выдавать визы Австрия, Германия, Швейцария, указанные ранее пять стран, выступившие против ограничений, и некоторые другие

При этом, как указано в статье, поводом для ужесточения политики стал рекордный приток российских туристов в Евросоюз. Как сообщили в Еврокомиссии, только в прошлом году было выдано более 500 тысяч шенгенских виз.

Источник — lenta.ru
