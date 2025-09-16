В стране и мире

В российских магазинах стало меньше товаров

Печать
Telegram

Ассортимент товаров в российских магазинах в июле снизился: продуктов питания стало меньше на 2,3 процента, непродовольственных товаров - на 1,8 процента, пишет «Коммерсантъ», приводя данные за июль.

Данные исследования компании «Нильсен» показали, что заметнее всего ассортимент сократился среди алкогольной продукции и детских товаров (на 5,6 и 5,1 процента соответственно).

Участники рынка объясняют эту тенденцию тем, что сокращается сама площадь магазинов. Так что ретейлерам приходится оставлять на полках только самые продаваемые позиции. Освободившуюся площадь некоторые компании предлагают различным сервисам и предпринимателям в субаренду.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» выступили за то, чтобы магазин отпускал товар покупателю бесплатно, если при оформлении на кассе выяснилось, что тот стоит больше, чем указано в ценнике.

Исследования показывают, что 65 процентов россиян предпочитают ходить за продуктами в магазины. А доставкой на дом регулярно пользуются 35 процентов пользователей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте