В России оценили возможность получить штраф за эмодзи в переписке

Эмодзи в переписке вряд ли может привести к штрафу за оскорбление в России. Об этом заявил управляющий партнер юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев в разговоре с РБК.

«Сам же по себе эмодзи, не содержащий текстового (словесного) выражения, - крайне маловероятно, что может быть признан судом оскорблением и сформировать наличие состава административного правонарушения», - оценил юрист возможность получить штраф за смайлик в переписке.

Репринцев объяснил, что большинство дел по статье 5.61 КоАП РФ («Оскорбление») связано с использованием ненормативной лексики либо иных высказываний в неприличной форме в отношении лица с целью оскорбить его.

С ним согласилась доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета при правительстве Анна Бердникова. По ее словам, чтобы назначить штраф, нужно сначала доказать, что эмодзи в переписке нанес оскорбление лицу, что «бывает порой довольно сложно». «При доказывании таких фактов первоочередно суд будет учитывать заключение лингвистической экспертизы, (...) а не только эмоциональную окраску истца», - добавила она.

Ранее сообщалось, что в Красноярске оштрафовали за оскорбление женщину, которая использовала слово «хабалка» вместе с эмодзи в виде клоуна по отношению к собеседнице. Однако позднее суд отменил это постановление.

Источник — lenta.ru
