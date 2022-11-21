Госдума готовится принять очередной «период дожития» для пенсионеров

21.11.2022 | 06:16

На этой неделе в Государственной думе РФ в первом чтении будет рассмотрен законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2023 год.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в конце октября 2022 года, информация о нем есть в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно тексту законопроекта, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с методикой от 2015 года.

«Поскольку ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, определенный на основании пункта 2 Методики, менее установленного приложением к Методике максимального значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2023 год (270 месяцев), но не превышает ожидаемый период выплаты, установленный Федеральным законом от 2021 года «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год» на год, предшествующий году на который осуществляется оценка (264 месяца), то в соответствии с пунктом 3 Методики он учитывается на 2023 год в размере, предусмотренном Федеральным законом № 410-ФЗ», - сказано в пояснительной записке к документу.

Таким образом, в целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2023 года предлагается установить в размере 264 месяца или 22 года.

Эксперты отмечают, что в правительстве РФ так и не предложили механизма сокращения расчетного «периода дожития». В России по-прежнему будут исходить из того, что достигшие в 2023 году 55 лет женщины и достигшие 60 лет мужчины, как и годом ранее, получат шанс прожить ещё 22 года. Именно столько лет они будут получать накопительную надбавку к страховой пенсии.

По данным Минздрава, ожидаемая продолжительность жизни россиян за последние годы существенно снизилась.

«К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни», - заявила замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина.