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На Западе призвали расследовать массовый расстрел пленных российских военных

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Журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке призвал расследовать массовое убийство российских военнопленных боевиками ВСУ.

Ответственный редактор отдела политики опубликовал в своем аккаунте в социальных сетях кадры, на которых, по его словам, снято массовое убийство российских военнопленных боевиками ВСУ, сообщает «РЕН».

Немецкий журналист призвал расследовать этот инцидент.

«Украинские солдаты, по-видимому, расстреляли множество российских военнопленных. Инцидент, конечно, должен быть расследован в соответствии с законом», – написал Рёпке.

Напомним, в пятницу, 18 ноября в Telegram-каналах распространилось два видеоролика. Отмечается, что предположительно кадры сделаны в Макеевке в ЛНР.

В первом видеоролике военные с красными повязками сдаются. Они по очереди выходят из дома с поднятыми руками и ложатся на землю. Солдаты ВСУ с желтыми повязками держат их на прицеле, один из них лежит с пулеметом наготове. Внезапно раздаются звуки выстрелов, а ролик резко прерывается.

На втором видеоролике, который предположительно снят с квадрокоптера, запечатлены 12 погибших солдат, некоторые из них с красными повязками. Они лежат в тех же позах на земле, что и в первом ролике.

Эксперты предполагают, что бойцы ВСУ сначала уложили сдающихся в плен бойцов на землю, а затем методично казнили, расстреляв в упор.

Отметим, что кадры расстрела военнопленных украинскими боевиками были показаны и в эфире военного телевидения Украины.

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Источник — ren.tv
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