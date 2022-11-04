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В Госдуме рассказали о предновогодней неделе выходных

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В Минтруде РФ готовятся рассмотреть предложение об увеличении количества выходных дней в декабре.

С инициативой сделать предновогоднюю неделю выходной для жен, воспитывающих детей мобилизованных граждан выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Соответствующее письмо он направил министру труда России Антону Котякову.

В Государственной думе РФ посчитали такое предложение дискриминацией, сообщает ДумаТВ.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что работодатели могут добровольно предоставить дополнительные выходные женам мобилизованных россиян, у которых есть дети, но в виде закона подобную инициативу принимать не следует.

Парламентарий уверена, что введение подобной меры поддержки возможно исключительно на добровольных началах.

В случае, если это станет обязательным, то работодатели попросту могут стать менее охотно брать на работу жен мобилизованных.

«Дополнительной нагрузкой на работодателя мы создаем условия для дискриминации. Если это будет на добровольной основе, то да, я не против, но если вменить это в обязанности, то это вызовет желание не брать на работу таких представителей», - цитирует Бессараб RT.

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