Порядок выплат мобилизованным россиянам раскритиковали

17.10.2022 | 10:25

Порядок денежных выплат россиянам, попавшим под частичную мобилизацию, осуществляется непродуманно. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что в ходе осуществления мониторинга ежедневно выявляются нюансы, нарушающие прямые права и интересы граждан.

«Нам сообщили о новой проблеме: о факте отказа в кредитных каникулах добровольцам. Сотрудники банков утверждают, мотивируя свои отказы, что эта категория (то есть добровольцы) в законе не упоминается», — отметил член СПЧ. В этой связи он раскритиковал действующих военных комиссаров.

По мнению Кабанова, многие из них не в курсе проблемы и могут ввести граждан в заблуждение в отношении так называемых «каникул». «Получив заверения от военкомов и отказ от менеджеров в банках, граждане начинают чувствовать себя обманутыми. Что разумеется вызывает негативные эмоции», — разъяснил он.

Кроме того, Кабанов подчеркнул, что часть мобилизованных россиян так и не получили обещанных денег. Член СПЧ связал эту ситуацию с трудностями технического характера. В то же время он обратил внимание, что людям никто ничего не объясняет.

Ранее мэр Сергей Собянин позволил близким родственникам мобилизованных в Москве получать за них выплаты.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.