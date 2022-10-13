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Стало известно о смерти пятерых мобилизованных

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Появилась официальная информация о смерти пяти мобилизованных жителей Челябинской области.

Как сообщает РИА Новости, они были призваны на службу в ряды вооруженных сил РФ по частичной мобилизации.

Местные власти пообещали выплатить их семьям по миллиону рублей каждой, заявили в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», - сказано в пресс-релизе.

Представители губернатора заявили, что в ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам семьям мобилизованных будет выплачено по одному миллиону рублей.

«Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки. Будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь», - подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении не указывается, где и когда погибли военнослужащие.

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