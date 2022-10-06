В Госдуме пересмотрят критерии для частичной мобилизации

06.10.2022 | 11:57

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР внесли законопроект, уточняющий критерии частичной мобилизации, в котором, в частности, предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя. Документ размещен в электронной базе парламента.

Также предлагается отказаться от запрета покидать место постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата для граждан, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку.

Кроме того, по замыслу авторов законопроекта, должно быть установлено, что призыву по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы в запас.

Отсрочку от призыва по частичной мобилизации, согласно законопроекту, должны получить студенты очной и вечерней форм обучения, солдаты-срочники, дети военных, погибших при исполнении, а также родители трех и более детей до 16 лет или воспитывающие без матери ребенка того же возраста.

Ранее Владимир Путин потребовал быстро и основательно разобраться с допущенными при частичной мобилизации ошибками, исключив их в будущем.

По словам главы государства, изначально Минобороны сообщило, что ряд россиян нет необходимости призывать в рамках частичной мобилизации в стране. Ведомство перечислило эти категории граждан, однако не внесло изменения в нормативно-правовую базу.

«Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы», — объяснил Путин.