В стране и мире

В Госдуме пересмотрят критерии для частичной мобилизации

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Депутаты Государственной Думы от ЛДПР внесли законопроект, уточняющий критерии частичной мобилизации, в котором, в частности, предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя. Документ размещен в электронной базе парламента.

Также предлагается отказаться от запрета покидать место постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата для граждан, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку.

Кроме того, по замыслу авторов законопроекта, должно быть установлено, что призыву по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы в запас.

Отсрочку от призыва по частичной мобилизации, согласно законопроекту, должны получить студенты очной и вечерней форм обучения, солдаты-срочники, дети военных, погибших при исполнении, а также родители трех и более детей до 16 лет или воспитывающие без матери ребенка того же возраста.

Ранее Владимир Путин потребовал быстро и основательно разобраться с допущенными при частичной мобилизации ошибками, исключив их в будущем.

По словам главы государства, изначально Минобороны сообщило, что ряд россиян нет необходимости призывать в рамках частичной мобилизации в стране. Ведомство перечислило эти категории граждан, однако не внесло изменения в нормативно-правовую базу.

«Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы», — объяснил Путин.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте