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В стране и мире

Российские войска оставили несколько городов в Харьковской области

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Власти ДНР и военкоры сообщили о выходе российских войск из Изюма, пишет издание РБК.

Российские войска оставили город Изюм в Харьковской области, сообщает СМИ со ссылкой на первого замминистра информации ДНР Даниила Безсонова.

«Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов харьковского направления», — написал он в Telegram.

Отход из Изюма подтвердили также военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный, указывает РБК.

Последний также написал, что такое решение командования — верное в сложившихся обстоятельствах, так как «окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой».

По данным издания Lenta.ru, в ходе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Лимане погибли четверо бойцов российского подразделения «Кубань». Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Он также опроверг появившиеся в соцсетях и некоторых СМИ сообщения о том, что российские военные покинули Лиман.

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Источник — РБК
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Гость||

Только Путин вернёт Изюм.

Гость||

О чем пишут эти предатели? Какая катастрофа? У нас самая сильная армия в мире!

Гость||

Какое отступление? Ещё по весне укров шапками закидали!


Имя: Гость
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