Российские войска оставили несколько городов в Харьковской области

10.09.2022 | 15:01

Власти ДНР и военкоры сообщили о выходе российских войск из Изюма, пишет издание РБК.

Российские войска оставили город Изюм в Харьковской области, сообщает СМИ со ссылкой на первого замминистра информации ДНР Даниила Безсонова.

«Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов харьковского направления», — написал он в Telegram.

Отход из Изюма подтвердили также военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный, указывает РБК.

Последний также написал, что такое решение командования — верное в сложившихся обстоятельствах, так как «окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой».

По данным издания Lenta.ru, в ходе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Лимане погибли четверо бойцов российского подразделения «Кубань». Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Он также опроверг появившиеся в соцсетях и некоторых СМИ сообщения о том, что российские военные покинули Лиман.