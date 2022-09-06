До 90 процентов: в Сбербанке заявили о масштабных изменениях

06.09.2022 | 13:31

В эти дни во Владивостоке проходит VII Восточный экономический форум. Основная тема мероприятия - «На пути к многополярному миру».

В рамках мероприятия интервью «Российской газете» дал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, который рассказал о грядущих изменениях в кредитном учреждении.

По словам зампреда, в ближайшие год-два Сбер первым в России переведет свои банкоматы на отечественную операционную систему (ОС), разработанную на основе Linux.

Ведяхин отметил, что в настоящее время на собственной ОС заработают 100 устройств, а к 2023 году на Linux будут переведены 90 процентов сети банкоматов.

«Запуск первых в России банкоматов на Linux - значимое событие для всей банковской индустрии: своим примером мы показываем, что перевод банкоматов на отечественное программное обеспечение возможен», - заявил Александр Ведяхин.

Его использование позволит избежать зависимости от иностранных вендоров, при этом сохранить высокое качество сервиса. Для Сбера обеспечение непрерывной деятельности и безопасности систем является одним из приоритетов, ведь ежемесячно в наших банкоматах обслуживается более 40 процентов населения страны.

Председателя правления Сбербанка указал, что банк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети и внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания. Вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок Сбера, в том числе на базе open source решений.