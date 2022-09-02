По МРОТ в течение 6 месяцев: указ уже подписан

02.09.2022 | 08:04

Правительство РФ увеличило период компенсационных выплат за организацию временной занятости работников.

Раньше период временной занятости, за организацию которой предприятия получали компенсации в размере одного МРОТ с учетом районного коэффициента и страховых взносов на одного работника, ограничивался тремя месяцами.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, увеличив этот период до шести месяцев.

«Правительство вдвое увеличило период компенсационных выплат системообразующим организациям федерального уровня за создание временных рабочих мест для сотрудников, находящихся под угрозой увольнения», - указано на сайте Госдумы.

Напомним, временная занятость как мера поддержки работников организаций была установлена кабмином в марте 2022 года.

По данным Минфина, на эти цели из резервного фонда правительства РФ было выделено свыше 25,7 млрд рублей.

Отмечается, что эти средства также используются для организации оплачиваемых общественных работ среди тех, кто зарегистрировался на бирже труда.