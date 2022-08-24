Приняли без огласки: что ждет пенсионеров с 1 сентября

Российские пенсионеры в ряде регионов России смогут рассчитывать на разовую единовременную выплату.
1 октября в стране будет отмечаться Международный день пожилых людей. Специально к этой дате в некоторых субъектах РФ пенсионерам будут начислены дополнительные деньги.
Размер выплаты будет небольшим, а само решение принимается не на федеральном уровне, а властями регионов и муниципалитетов. Дата выплаты зависит от места проживания пенсионера.
Пожилые жители Челябинской области получат свои деньги уже в августе. В сентябре на прибавку смогут рассчитывать пенсионеры из Ярославской и Рязанской областей, а также Ненецкого автономного округа.
Размер единоразовой выплаты в зависимости от региона составит до 700 рублей.
Отмечается, что для получения денег пенсионерам не нужно подавать заявления. Средства к празднику им перечислят тем же способом, что и саму пенсию: либо на банковскую карту, либо через почтовое отделение.
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