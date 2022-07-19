С 1 августа: в ПФР обрадовали пенсионеров увеличением пенсий

19.07.2022 | 09:47

Ряд пожилых граждан с 1 августа 2022 года смогут рассчитывать на повышение пенсий, указано в официальном Telegram-канале Пенсионного фонда России.

Специалисты ведомства сообщили, что с 1 августа максимум на 314,07 рублей увеличатся выплаты работающим пенсионерам, у которых на лицевом счете в ПФР формируются дополнительные баллы за счет отчисления страховых взносов.

«На повышение смогут рассчитывать 7,3 миллиона россиян», - цитируют в Telegram-канале ПФР фрагмент интервью для издания mk.ru профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

Ожидается, что с 1 августа будет увеличен и размер страховой пенсии гражданам, которые достигли 80-летнего возраста или стали инвалидами первой группы.

В ПФР подчеркнули, что перерасчет выплат не коснется получателей социальной и государственной пенсии.

В ведомстве отметили, что для них законом установлены фиксированные суммы выплат, и балльная система не применяется.