До 35 лет: молодые россияне смогут получить новую выплату

18.07.2022 | 12:06

В Министерстве труда и социального развития РФ разработана новая программа, которая направлена на помощь молодым людям.

На денежную выплату почти в 117 тысяч рублей смогут рассчитывать молодые соискатели в 25 регионах страны.

Если документ разработанный Минтрудом будет принят, деньги получат молодые люди до 35 лет, кто готов сменить место жительства ради карьерных перспектив.

«Минтруд представил новую программу субсидирования переезда молодых соискателей. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. В случае утверждения документа финансовая поддержка может быть оказана молодым людям до 35 лет, кто готов сменить место жительства ради карьерных перспектив. Гражданин получит выплату в размере 116 800 рублей», - сообщает пресс-служба ведомства.

По задумке инициаторов проекта, деньги от государства помогут перекрыть молодым людям затраты на переезд в другой регион и оплату аренды жилья на первое время.

В программе примут участие 25 регионов: Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Хакасия, Забайкальский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Псковская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Стать участником программы сможет гражданин до 35 лет, кто стоит на учете в качестве безработного или ищущего работу и при этом не менее года проживает в трудоизбыточных регионах. Это Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Чеченская Республика», - подчеркнули в Минтруде.