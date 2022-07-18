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В стране и мире

До 35 лет: молодые россияне смогут получить новую выплату

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В Министерстве труда и социального развития РФ разработана новая программа, которая направлена на помощь молодым людям.

На денежную выплату почти в 117 тысяч рублей смогут рассчитывать молодые соискатели в 25 регионах страны.

Если документ разработанный Минтрудом будет принят, деньги получат молодые люди до 35 лет, кто готов сменить место жительства ради карьерных перспектив.

«Минтруд представил новую программу субсидирования переезда молодых соискателей. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. В случае утверждения документа финансовая поддержка может быть оказана молодым людям до 35 лет, кто готов сменить место жительства ради карьерных перспектив. Гражданин получит выплату в размере 116 800 рублей», - сообщает пресс-служба ведомства.

По задумке инициаторов проекта, деньги от государства помогут перекрыть молодым людям затраты на переезд в другой регион и оплату аренды жилья на первое время.

В программе примут участие 25 регионов: Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Хакасия, Забайкальский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Псковская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Стать участником программы сможет гражданин до 35 лет, кто стоит на учете в качестве безработного или ищущего работу и при этом не менее года проживает в трудоизбыточных регионах. Это Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Чеченская Республика», - подчеркнули в Минтруде.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Идите по контракту в лднр!

Гость||

Это типа той программы про гектар на северном полюсе!? С дального востока все бегут а они хотят за 117 тыс чтобы ехали туда? Почему 117 а не 118 или 320 - откуда они берут эти цифры? И мы считаем что первыми на освоения дальневосточных перспективных работ должны поехать дети чиновников депутатов и министров и бесплатно ради примера!

Гость||

блеать, целых 117 тыс. рублей, ахаахахаха, целых 2 месяца можно квартиру снимать на д.востоке

Гость||

У медведева сын поедет!?

Гость||

У минтруда условий и сложностей больше чем пользы для соискателей данной услуги!

Гость||

А Геленджике нет перспективных предложений! А то за пару лямов можно было бы рвануть.

Гость||

Почему они сами не едут или их дети? Взяли бы всем министерством труда и махнули на чукотку за 117 тыс. И сидели бы там может поумнели бы и не выдвигали глупых инициатив!

Гость||

И нам тут спокойнее было бы зная что минтруд весь вместе с женами, детьми, тещами, любовницами, и любовниками сидит на камчатке! А заодно и госдуму туда перевести!

Гость||

Нужен пример для народа. Глядишь за чиновниками потянутся и другие.

Гость||

Всегда они нас хотят куда то отправить. Мешаем мы им сильно.

Гость||

А вдруг! рванут, ведь надеятся на что-то, на чудо наверное. Но чудес не бывает , и притом 117р. не велика цифра если бы в долларах, тогда может быть и нашлись бы романтики с большой дороги.

Имя: Гость
Комментарий:

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