Россиянка притворилась пропавшим участником СВО и обманула его жену

В Усолье-Сибирском Иркутской области суд приговорил к двум годам условно 36-летнюю жительницу, которая притворилась пропавшим без вести участником СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.
Женщину признали виновной в преступлении по статье о мошенничестве.
Установлено, что в июле она создала в мессенджере аккаунт от имени родного брата, который пропал на СВО, и стала писать его супруге. В частности, подсудимая попросила деньги якобы на оплату дороги домой из госпиталя.
В результате женщина перевела 120 тысяч, после чего переписка прервалась. Тогда супруга ее брата засомневалась и обратилась в полицию.
Правоохранители установили личность владелицы аккаунта. Та объяснила свой поступок неприязненными отношениями к жене брата. Вину она признала и возместила ущерб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии суд арестовал мужчину за обман жен пропавших участников СВО.
