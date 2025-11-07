Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

Связь между использованием смартфонов и раком мозга отсутствует, заявил онколог Владимир Ивашков. Об этом он сообщил в новом видео на своем YouTube-канале.
«Я, как и вы, пользуюсь смартфоном каждый день: звоню, отвечаю на сообщения, читаю новости. И знаете что? Можете спокойно продолжать это делать», - успокоил переживающих за здоровье мозга россиян Ивашков.
По его словам, ученые провели масштабное, длившееся 20 лет исследование и пришли к выводу, что гаджеты не увеличивают риск развития злокачественных новообразований в головном мозге.
При этом врач подчеркнул, что синий свет от экранов приводит к бессоннице, хронической усталости и снижению иммунитета, поэтому контролировать время использования смартфонов необходимо.
Ранее онколог Андрей Нефедов рассказал о факторах риска рака легких. По его словам, у женщин, которые курят, увеличивается вероятность возникновения этого заболевания.
Последние новости
- Россиянка притворилась пропавшим участником СВО и обманула его жену
- Автолюбителям напомнили о штрафах за обрызгивание из луж
- Россиянка обвинила медиков санатория в смерти двухлетней дочери от инфаркта
- Родителям 30-летних россиян посоветовали торопить их с браком
- Психолог оценила идею сократить летние каникулы в России
- В России захотели на сутки блокировать сим-карты после роуминга
- Родители обвинили российскую школу в проведении сатанинского обряда с участием их детей
- Врач подсказала простой способ оценить возраст мозга в домашних условиях
- В России призвали обязать мужчин платить женам зарплату
- В России стало рекордно сложно взять ипотеку
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!