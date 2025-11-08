Россиянам рассказали о риске вызвать у банка подозрения при внесении денег на вклад

08.11.2025 | 14:45

Внесение нескольких сотен тысяч рублей на вклад не окажется критичным с точки зрения банковского мониторинга. Пороги повышенного внимания обычно начинаются от миллиона рублей при единовременном внесении наличных, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.

По ее словам, в случае, если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными - это может вызвать вопросы.

При этом специалист поделилась рекомендациями по минимизации рисков. В первую очередь, посоветовала она, вместо единовременного внесения 600-700 тысяч рублей можно разделить сумму на несколько частей и вносить их на протяжении определенного периода времени

Также стоит подготовить объяснение заранее. Даже если документов нет, можно составить письменное пояснение: продажа личных вещей, подарки от родственников. Помимо этого, следует сохранять любые косвенные подтверждения, такие как старые чеки на крупные покупки или свидетельские показания родственников о подарках.

Если есть возможность, Асяева советует вносить средства безналичным переводом. Это вызывает меньше вопросов, чем внесение наличных через кассу. Доцент добавила, что законопослушному гражданину нечего опасаться - система мониторинга является механизмом защиты финансовой системы от криминала.

Ранее аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева рассказала, что в настоящее время самым популярным видом вкладов у россиян являются краткосрочные. На долю вкладов сроком до полугода сейчас приходится свыше 70 процентов совокупного в стране спроса, отметила эксперт.