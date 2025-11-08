Россиянам назвали самый полезный сахар

В магазинах можно найти различные виды сахара - от свекловичного и тростникового до экзотического кокосового. О том, какой из них более полезен, aif.ru рассказала руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.
Так, свекловичный сахар или рафинад производится из сахарной свеклы, проходит многоступенчатую очистку и поэтому почти не содержит питательных веществ, которые изначально были в клубне. Он беден полезными веществами и резко повышает уровень глюкозы в крови. Кроме того, этот сахар имеет высокую калорийность - около 400 ккал.
Тростниковый сахар между тем менее калориен и более полезен. Поскольку он проходит менее интенсивную очистку, в нем сохраняется не только мусор, но и черная патока меласса, а с ней и витамины. Тем не менее количество полезных веществ в нем невелико. Например, в 100 граммах тростникового сахара всего 2-3 миллиграмма железа.
Кокосовый сахар тоже проходит неполную очистку - в нем остаются витамины, аминокислоты и минералы. Также его гликемический индекс всего 35 единиц, это один из самых низких показателей. В то же время по калорийности кокосовый сахар находится примерно на том же уровне, что и два предыдущих, поэтому его также не стоит есть слишком много.
«Какой бы ни был сахар, рекомендации по его употреблению остаются одними и теми же - не более шести чайных ложек в день. Причем в это число входит и сахар, который уже входит в состав продуктов. А такой пищи немало: это не только мучное, но и соусы, колбасы, газированные напитки и прочее», - заключила специалист.
Ранее россиянам рассказали, что некоторые сахарозаменители при частом употреблении могут спровоцировать обострение хронических заболеваний, а также повысить риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Наиболее подходящими вариантами доктора назвали низкокалорийные подсластители, такие как стевия и эритрит, а также сахарные спирты - ксилит и сорбит.
Источник фото - pxhere.com.
