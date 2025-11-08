В стране и мире

Российская пенсионерка обманула мошенника почти на 2 миллиона рублей

Во Владимирской области 84-летняя женщина дала курьеру пакет с муляжами купюр на 1,7 миллионов рублей. О случившемся сообщает vladimir.mk.ru.

Уточняется, что оперативники Александровского района задержали 26-летнего жителя Подмосковья, который являлся пособником телефонных мошенников. Молодой человек должен был забрать деньги, однако для него поездка к предполагаемой жертве закончилась неудачей.

Изначально на телефон бабушки поступили несколько звонков от незнакомцев, которые представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Собеседники начали ей говорить о том, что необходимо как можно скорее задекларировать имеющуюся наличность для того, чтобы злоумышленники не могли от ее имени заниматься спонсированием террористической деятельности.

Пенсионерка побежала в банк, где менеджер усомнилась в том, что пожилой клиентке действительно нужны деньги на свои нужды. К разбирательству подключились полицейские, которые побеседовали с женщиной. Вскоре пособник аферистов получил пакет с муляжом и его задержали.

Молодой человек признался, что предложение о таком способе заработка он увидел в мессенджере. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что женщина во Владивостоке поговорила с фейковым сотрудником службы доставки известного интернет-магазина, потеряв квартиру и восемь миллионов рублей. Жертву убедили срочно продать недвижимость, чтобы спастись от мошенников.

Источник — lenta.ru
