В России призвали бороться за реальные скидки на 11 ноября и «Черную пятницу»

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России призвали усилить контроль за реальными скидками на 11 ноября и «Черную пятницу». Об этом со ссылкой на обращение общественной организации «Отцы рядом» сообщает Life.ru.
Как заявил глава организации Иван Курбаков, за несколько дней до «распродажи» продавцы искусственно увеличивают стоимость товара. После этого возвращают ее на изначальный уровень, объясняя снижение цен акцией и скидкой. Таких недобросовестных предпринимателей просят привлечь по делу о нарушении антимонопольного законодательства и о недобросовестной конкуренции.
«Использование старых цен, выделенных другим цветом, или искусственное повышение и последующее снижение цен может рассматриваться как введение потребителя в заблуждение, а также как недобросовестная конкуренция и недостоверная реклама. За подобные нарушения предусмотрена ответственность, включая штрафы и запрет на использование подобных маркетинговых приемов», - объяснил юрист, директор департамента правовой поддержки общественной организации «Отцы рядом» Максим Субботин.
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил, что мошенники активно создают фишинговые сайты к «черной пятнице». Воспринимать распродажи всерьез нужно только в случае запланированных покупок, когда человек заранее изучил цены и может объективно оценить реальность скидки.
