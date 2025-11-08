В стране и мире

Россиянам назвали не попадающий под закон о тишине шум в квартире

Печать
Telegram

Россиян не накажут за плач и крики детей рано утром или поздно вечером. Шум в квартире, который не попадает под закон о тишине, назвал правозащитник и юрист Михаил Салкин, пишет NEWS.ru.

Специалист пояснил, что в правилах источники шума делятся на контролируемые и неконтролируемые.

«Плач ребенка относится к неконтролируемым источникам, поэтому привлечь к ответственности за него нельзя», - подчеркнул Салкин.

Однако если родители сами кричат на детей в позднее время, то тут нарушаются сразу несколько законов. Россиян могут привлечь к ответственности не только за несоблюдение режима тишины, но и за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«Кроме того, соседи могут потребовать компенсацию за моральный вред», - заключил юрист.

Ранее россиянам посоветовали обшить стены квартиры гипсоволокнистыми листами, чтобы навсегда избавиться от шума соседей.

Источник фото - pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети