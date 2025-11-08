Россиянам назвали не попадающий под закон о тишине шум в квартире

Россиян не накажут за плач и крики детей рано утром или поздно вечером. Шум в квартире, который не попадает под закон о тишине, назвал правозащитник и юрист Михаил Салкин, пишет NEWS.ru.
Специалист пояснил, что в правилах источники шума делятся на контролируемые и неконтролируемые.
«Плач ребенка относится к неконтролируемым источникам, поэтому привлечь к ответственности за него нельзя», - подчеркнул Салкин.
Однако если родители сами кричат на детей в позднее время, то тут нарушаются сразу несколько законов. Россиян могут привлечь к ответственности не только за несоблюдение режима тишины, но и за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
«Кроме того, соседи могут потребовать компенсацию за моральный вред», - заключил юрист.
Ранее россиянам посоветовали обшить стены квартиры гипсоволокнистыми листами, чтобы навсегда избавиться от шума соседей.
Источник фото - pxhere.com.
