Потребление привычного ореха связали с улучшением памяти

Регулярное употребление жареного несоленого арахиса способно улучшать работу мозга и замедлять возрастные когнитивные нарушения. К такому выводу пришли исследователи из Маастрихтского университета, проведя одно из первых клинических исследований, в котором использовались методы высокоточной визуализации мозга. Результаты работы опубликованы в журнале Clinical Nutrition (CN).

В исследовании принял участие 31 здоровый человек в возрасте от 60 до 75 лет. Участники ежедневно съедали по 60 граммов несоленого арахиса с кожурой в течение 16 недель. Уже через четыре месяца у них зафиксировали улучшение мозгового кровотока на 3,6 процента и повышение вербальной памяти на 5,8 процента. Кроме того, у добровольцев снизилось артериальное давление.

По словам руководителя работы, доцента Петера Йориса, увеличение мозгового кровотока свидетельствует о лучшем снабжении нейронов кислородом и питательными веществами, что напрямую связано с поддержанием когнитивного здоровья. Особенно выраженные улучшения наблюдались в лобных и височных долях мозга - областях, отвечающих за память и внимание.

Ученые объясняют эффект богатым составом арахиса: он содержит растительный белок, аминокислоту L-аргинин, ненасыщенные жиры и полифенолы, которые поддерживают эластичность сосудов и снижают воспаление. Кожура ореха добавляет клетчатку и антиоксиданты, усиливая защитное действие.

Ранее ученые обнаружили, что карнозовая кислота - соединение из листьев розмарина - способствует заживлению ран без образования рубцов.

Источник фото - pxhere.com.

Источник — lenta.ru
