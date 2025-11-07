Автолюбителям напомнили о штрафах за обрызгивание из луж

Проезжая на полной скорости по лужам, водители могу обрекать себя на штрафы. Об этом в разговоре с изданием «Абзац» напомнила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар.
Если автолюбитель окатил пешехода из лужи намеренно, его действия могут квалифицировать как нарушение пункта 10.1 Правил дорожного движения — закон обязует водителя выбирать скорость и манеру вождения, учитывая в том числе и погодную обстановку. При его нарушении предусматривается штраф в размере от одной тысячи рублей до полутора.
Иная сумма предусматривается, если, обрызнув, водитель употребил обсценную лексику, показывал неприличные жесты или насмехался над проходящим мимо человеком. Такое поведение уже может попасть под статью 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», она предусматривает штраф в размере до трех тысяч рублей.
Статья 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» может применена, если будет доказано, что действия водителя носили демонстративно-хулиганский характер и нарушали общественный порядок. Подтвердить наличие умысла и сам факт нарушения можно с помощью записей с видеорегистратора или камер наблюдения, помогут и показания свидетелей. Кроме того, можно обратиться в ГИБДД - в заявлении необходимо указать дату, время и место происшествия, а также госномера машины.
Ранее российские автомобилисты назвали ситуации, вызывающие наибольшее волнение за рулем. Источники стресса связаны не столько с машинами, сколько с людьми и обстоятельствами: четверть водителей больше всего боятся аварий и повреждений, 21 процент переживает из-за штрафов и оплаты ремонта.
Последние новости
- Россиянка притворилась пропавшим участником СВО и обманула его жену
- Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян
- Россиянка обвинила медиков санатория в смерти двухлетней дочери от инфаркта
- Родителям 30-летних россиян посоветовали торопить их с браком
- Психолог оценила идею сократить летние каникулы в России
- В России захотели на сутки блокировать сим-карты после роуминга
- Родители обвинили российскую школу в проведении сатанинского обряда с участием их детей
- Врач подсказала простой способ оценить возраст мозга в домашних условиях
- В России призвали обязать мужчин платить женам зарплату
- В России стало рекордно сложно взять ипотеку
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!