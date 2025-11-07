Автолюбителям напомнили о штрафах за обрызгивание из луж

07.11.2025 | 16:18

Проезжая на полной скорости по лужам, водители могу обрекать себя на штрафы. Об этом в разговоре с изданием «Абзац» напомнила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар.

Если автолюбитель окатил пешехода из лужи намеренно, его действия могут квалифицировать как нарушение пункта 10.1 Правил дорожного движения — закон обязует водителя выбирать скорость и манеру вождения, учитывая в том числе и погодную обстановку. При его нарушении предусматривается штраф в размере от одной тысячи рублей до полутора.

Иная сумма предусматривается, если, обрызнув, водитель употребил обсценную лексику, показывал неприличные жесты или насмехался над проходящим мимо человеком. Такое поведение уже может попасть под статью 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», она предусматривает штраф в размере до трех тысяч рублей.

Статья 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» может применена, если будет доказано, что действия водителя носили демонстративно-хулиганский характер и нарушали общественный порядок. Подтвердить наличие умысла и сам факт нарушения можно с помощью записей с видеорегистратора или камер наблюдения, помогут и показания свидетелей. Кроме того, можно обратиться в ГИБДД - в заявлении необходимо указать дату, время и место происшествия, а также госномера машины.

Ранее российские автомобилисты назвали ситуации, вызывающие наибольшее волнение за рулем. Источники стресса связаны не столько с машинами, сколько с людьми и обстоятельствами: четверть водителей больше всего боятся аварий и повреждений, 21 процент переживает из-за штрафов и оплаты ремонта.