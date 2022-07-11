В Госдуме рассмотрят возврат к прежнему пенсионному возрасту

11.07.2022 | 10:23

Депутаты одной из думских фракций подготовили и в ближайшее время снова внесут в Государственную думу РФ законопроект о снижении возраста выхода на пенсию.

По мнению одного из инициаторов документа Сергея Миронова, задача действующей пенсионной модели – разорвать прямую связь между трудовым вкладом гражданина и реальным размером его пенсии.

Депутата возмутила информация, которая несколько дней назад появилась в СМИ.

«На днях россиянам разъяснили, как законно «докупить стаж» для выхода на пенсию. Мне это напомнило «ноу-хау» католической церкви, которая поставила на поток продажу индульгенций: заплатил денежку – получи отпущение грехов. Так самый закоренелый грешник мог легко встать вровень с самым безупречным праведником. Вопрос – в сумме взноса», - написал в своем Telegram-канале Миронов.

Парламентарий считает продажу и покупку стажа и баллов большой ошибкой. По его мнению, антинародная пенсионная реформа до добра не доведет.

«Наша фракция предлагает справедливую пенсионную систему, которая основана на следующих принципах: возврат к прежнему пенсионному возрасту; прямое финансирование из бюджета и устранение посредников в виде всяких фондов; расчет размера пенсии по трем параметрам: зарплата, стаж и условия труда», - заявил Сергей Миронов.

Депутат Госдумы отметил, что пенсия не должна быть меньше прожиточного минимума, причем считать этот минимум нужно не так, как правительство, а исходя из стоимости потребительской корзины.