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В стране и мире

У кого из пенсионеров с 1 мая будет повышена пенсия

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Ряд категорий российских пенсионеров с мая этого года смогут получить прибавку к положенной им пенсии.

По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, с 1 мая произойдет увеличение выплат переставшим работать пенсионерам, членам летного экипажа, шахтерам и гражданам, достигшим 80 лет.

Сафонов отметил, что пенсии работающих пенсионеров в нашей стране не индексируется. Как только человек прекращает работу, через три месяца после его обращения в ПФР и проверки факта отсутствия трудовой деятельности, ему делают перерасчет пенсии с учетом индексации за все пропущенные годы.

«Таким образом, если он уволился с работы три месяца назад, в мае получит проиндексированную пенсию», - приводит слова Александра Сафонова издание «Москва 24».

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную ежемесячную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. С 1 мая ждет повышение пенсий и членов летного экипажа, шахтеров.

«У них, в соответствии с действующим законодательством, существуют специальные отраслевые фонды, куда делают дополнительные отчисления авиационные компании и компании, которые ведут добычу. Расчетный период индексации дополнительной пенсии, которая производится этим фондом, осуществляется 1 мая», – рассказал Сафонов.

Напомним, в мае на увеличенную пенсию могут рассчитывать ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. Согласно указу президента России, они получат 10 000 рублей вне зависимости от региона проживания. Выплата будет приурочена ко Дню Победы.

«Эта выплата будет осуществлена вместе с выплатой пенсии в апреле», - рассказали в Пенсионном фонде РФ.

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Источник — m24.ru
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Гость||

Обычные, рядовые пенсионеры почему в списках не значатся? Это прибавка отдельным категориям граждан, остальные в пролёте, доколе, они цены видели?

Имя: Гость
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