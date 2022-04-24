У кого из пенсионеров с 1 мая будет повышена пенсия

Ряд категорий российских пенсионеров с мая этого года смогут получить прибавку к положенной им пенсии.
По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, с 1 мая произойдет увеличение выплат переставшим работать пенсионерам, членам летного экипажа, шахтерам и гражданам, достигшим 80 лет.
Сафонов отметил, что пенсии работающих пенсионеров в нашей стране не индексируется. Как только человек прекращает работу, через три месяца после его обращения в ПФР и проверки факта отсутствия трудовой деятельности, ему делают перерасчет пенсии с учетом индексации за все пропущенные годы.
«Таким образом, если он уволился с работы три месяца назад, в мае получит проиндексированную пенсию», - приводит слова Александра Сафонова издание «Москва 24».
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную ежемесячную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. С 1 мая ждет повышение пенсий и членов летного экипажа, шахтеров.
«У них, в соответствии с действующим законодательством, существуют специальные отраслевые фонды, куда делают дополнительные отчисления авиационные компании и компании, которые ведут добычу. Расчетный период индексации дополнительной пенсии, которая производится этим фондом, осуществляется 1 мая», – рассказал Сафонов.
Напомним, в мае на увеличенную пенсию могут рассчитывать ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. Согласно указу президента России, они получат 10 000 рублей вне зависимости от региона проживания. Выплата будет приурочена ко Дню Победы.
«Эта выплата будет осуществлена вместе с выплатой пенсии в апреле», - рассказали в Пенсионном фонде РФ.
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Обычные, рядовые пенсионеры почему в списках не значатся? Это прибавка отдельным категориям граждан, остальные в пролёте, доколе, они цены видели?