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В стране и мире

Россиянка обвинила врачей в смерти жаловавшейся на боль в ноге 12-летней дочери

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Жительница Симферополя обвинила врачей республиканской детской клинической больницы (РДКБ) в смерти дочери от пневмонии из-за их халатности. Об этом пишет «Mash на волне» в Telegram.

Как рассказала россиянка, она отвезла девочку в больницу с жалобами на боль в ноге и температуру. Врачи заверили, что у ребенка проявилось осложнение тонзиллита в виде ущемления нерва и отправили семью домой. Однако выписанные лекарства не помогли, ночью ребенку стало хуже, и его вновь привезли в медучреждение. Там медики увеличили дозу выписанных препаратов, а невролог не увидел основания для госпитализации.

На второй день у школьницы начались проблемы с сердцем, и скорая помощь в третий раз доставила ее в РДКБ. По словам матери, ее дочери всю ночь прокапывали физраствор и парацетамол, сделали томографию бедра и легких, а также укололи препаратом, название которого россиянка не привела. Она также добавила, что медики заявили об излишней эмоциональности девочки и назвали ее актрисой.

Затем ребенок начал жаловаться на боли в области живота и сердца, а температура тела опустилась до 34 градусов. При этом, как пишет канал, врачи выдали ей грелку и горячий чай.

«Две минуты не прошло, как они [врачи] ушли, она два раза вздохнула - я думала, она заснула. Думаю, вкололи ей что-то. Я сама себе говорю: наконец-то ребенок успокоился, заснул. Я раз сердечко, а у нее сердце не бьется. Медсестры на диване лежали, я говорю: "У нее сердце остановилось". Они: "Как остановилось?"», - рассказала женщина.

Врачи пытались реанимировать девочку в течение получаса, однако сердце ребенка запустить так и не удалось. Причиной смерти, по информации издания, назвали пневмонию. В региональном Минздраве каналу заявили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мать из Уфы обвинила медиков в смерти четырехлетней дочери в салоне реанимобиля. По словам женщины, у ее дочери был менингит. Прибывшая врач скорой помощи решила провести осмотр дома, однако, как утверждает россиянка, не смогла найти вену и вызвала вторую бригаду. В это время девочка начала покрываться пятнами и терять связь с реальностью. Когда пациентку решили отправить в медучреждение, ее сердце остановилось в дороге.

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Источник — lenta.ru
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