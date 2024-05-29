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В стране и мире

Гендерный разрыв в зарплатах россиян стал максимальным за 11 лет

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Гендерный разрыв в зарплатах россиян стал максимальным за 11 лет, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.

Средний заработок у российских женщин в 2023 году составил 56 тысяч рублей - примерно на треть меньше, чем у мужчин. У них средняя зарплата составляет 83,9 тысячи рублей - то есть разница в доходах мужчин и женщин находится на уровне 27,7 тысячи рублей.

Наибольшая разница между зарплатами мужчин и женщин зафиксирована в северных и дальневосточных субъектах, а также в индустриально развитых регионах: в Мурманской области и Камчатском крае (разница по 45 процентов), в Забайкальском крае (41 процент).

Наибольший разрыв фиксировался в области информации и связи.

Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей.

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Источник — lenta.ru
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